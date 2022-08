Rusia va raspunde „in mod adecvat” deciziei Bucurestiului de a declara persona non grata un angajat al ambasadei Rusiei, a comentat reprezentanta oficiala a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, conform declaratiilor difuzate sambata si citate de agentia oficiala de presa TASS. „Desigur, vom raspunde adecvat demersului romanesc si va vom informa suplimentar despre masurile […] The post Moscova amenința: vom raspunde „in mod adecvat” expulzarii de catre Romania a unui diplomat rus appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .