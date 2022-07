Stiri pe aceeasi tema

- Marți, dictatorul belarus Aleksandr Lukasenko a anuntat ca a discutat cu Vladimir Putin despre presupuse planuri de atac occidentale impotriva Rusiei, transmite AFP cu referire la Agerpres . „De putin timp – si am discutat in detaliu despre asta ieri cu presedintele rus – au fost stabilite planuri strategice…

- Prin declanșarea unei confruntari hibride cu Rusia din cauza Ucrainei, Statele Unite și aliații lor se afla pe marginea unui conflict nuclear, iar incercarile de a da vina pe Moscova pentru acest lucru sunt absolut inacceptabile, a declarat marți purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe,…

- Maria Zaharova, purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, spune ca SUA si aliatii lor sunt in pragul unei confruntari militare deschise cu Rusia si ca va fi „un conflict armat direct intre puteri nucleare”, a avertizat marti ,, citata de EFE.

- Rusia va raspunde deciziei Frantei de a interzice unele canale de televiziune ruse, a avertizat, miercuri, purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, relateaza Reuters. ”Ministerul rus de Externe va reactiona la astfel de actiuni si va oferi un raspuns in acest sens”, a…

- Jurnalistii din tarile occidentale vor fi expulzati din Rusia daca YouTube blocheaza accesul la briefingurile Ministerului rus de Externe al Moscovei, in contextul in care Moscova a avertizat canalul sa nu blocheze continutul acestora, a declarat purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, Maria Zaharova,…

- Pe fondul frustrarilor acumulate la Moscova din cauza invaziei poticnite a armatei lui Putin in Ucraina și, mai nou, a furiei provocate de anunțul Finlandei in privința solicitarii sale de aderare la NATO, conducerea rusa da semne ca a clacat și trece la

- Rusia a avertizat SUA, intr-o nota diplomatica, ca vor exista „consecințe imprevizibile” daca Washington-ul va continua sa inarmeze Ucraina, a relatat vineri The Washington Post, citat de Reuters. „Facem apel la Statele Unite și la aliații lor sa opreasca militarizarea iresponsabila a Ucrainei, care…

- Statele Unite nu trateaza „cu superficialitate” posibilitatea ca Rusia sa incerce sa foloseasca arma nucleara tactica in Ucraina, in condițiile in care Moscova continua sa se confrunte cu dificultați pe campul de lupta, a declarat joi directorul CIA, William Burns, citat de CNN.