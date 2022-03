Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a acuzat miercuri Statele Unite ca obstructioneaza „dificilele” negocieri ruso-ucrainene. „Trimiterea unor forțe de menținere a pacii in Ucraina de catre statele membre NATO ar duce la o ciocnire directa intre forțele Alianței Nord-Atlantice și forțele armate ale Rusiei”, a declarat miercuri Lavrov, citat de TASS și Reuters. „Colegii […] The post Moscova amenința: O misiune de pace a NATO in Ucraina va duce la o „ciocnire directa” cu Rusia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .