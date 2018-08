Stiri pe aceeasi tema

- Maria Zakharova, ministrul rus de Externe, a declarat joi ca autoritatile din Rusia au inceput sa lucreze la masuri de retorsiune impotriva Statelor Unite, care au impus noi sanctiuni Moscovei in urma atacului cu agent neurotoxic din Marea Britanie, relateaza Reuters.

- Rusia va elabora ”masuri de retorsiune” fața de noile sancțiuni anunțate de Washington impotriva Moscovei, legate de atacul cu agentul neurotoxic Noviciok din Marea Britanie, a avertizat purtatorul de cuvant al diplomației ruse, Maria Zakharova, relateaza AFP.

- Presedintia rusa a denuntat ca fiind "absolut inacceptabile" si "ilegale" noile sanctiuni economice anuntate de SUA in legatura cu atacul cu agent chimic Noviciok in Marea Britanie, dar a declarat ca in...

- Administrația SUA a anunțat miercuri ca a stabilit ca guvernul Rusiei este cel responsabil de atacul cu agent neurotoxic comis in martie, in Marea Britanie, asupra fostului spion rus Serghei Skripal și a fiicei acestuia, informand totodata ca va impune curand sancțiuni impotriva Moscovei, transmite…

- Senatorul american Rand Paul, aflat in vizita la Moscova, a invitat parlamentari rusi sa vina la Washington si s-a angajat sa obstructioneze noile sanctiuni impotriva Rusiei, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Uniunea Europeana a impus sancțiuni impotriva companiilor ruse care au participat la construcția podului din Kerci, care leaga peninsula Crimeea de Rusia. Ministerul rus de Externe considera ca noile sancțiuni ale Uniunii Europene impotriva companiilor rusești reprezinta ”o politica subversiva” indreptata…

- Moscova va raspunde daca Suedia si Finlanda vor fi atrase in NATO, considerand ca o astfel de extindere ar submina securitatea globala, a avertizat marti ministrul apararii rus, Serghei Soigu, citat de Reuters via Interfax.In pagina sa electronica, agentia rusa de presa Interfax transmite…

- Liderul de la Kremlin a afirmat ca isi doreste of Uniune Europeana "unita si prospera", afirmand ca Blocul comunitar este cel mai importtant partener comercial si economic al tarii sale."Trebuie sa dezvoltam cooperarea cu UE. Nu avem obiectivul de a diviza nimic si pe nimeni in UE", a declarat…