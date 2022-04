Rusia a avertizat SUA, intr-o nota diplomatica, ca vor exista „consecințe imprevizibile” daca Washington-ul va continua sa inarmeze Ucraina, a relatat vineri The Washington Post, citat de Reuters. „Facem apel la Statele Unite și la aliații lor sa opreasca militarizarea iresponsabila a Ucrainei, care implica consecințe imprevizibile pentru securitatea regionala și internaționala„, arata Kremlinul in […] The post Moscova amenința ca vor exista „consecințe imprevizibile” daca SUA continua inarmarea Ucrainei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…