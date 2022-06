Stiri pe aceeasi tema

- Moscova va lovi mortal in centrele decizionale, daca Kievul va folosi impotriva teritoriilor ruse armele primite de la Statele Unite, a spus adjunctul Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, intr-un interviu pentru postul de televiziune din Qatar Al Jazeera, preluat de agenția…

- Moscova va lovi decisiv centrele de decizie daca Ucraina va folosi armele primite de la Statele Unite ale Americii impotriva teritoriului Rusiei, a declarat vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev. SUA au anunțat ca vor trimite in Ucraina un nou pachet de ajutor militar,…

- O noua lege discutata in parlamentul rus confera putere autoritaților ruse de a interveni pe piața economica pentru a prelua afacerile companiilor straine care decid sa-și incheie activitatea in Rusia in baza argumentului ca exista o amenințare pentru locurile de munca și pentru industrie, relateaza…

- Rusia va boicota, miercuri, o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU cu Comitetul Politic si de Securitate al Uniunii Europene (COPS), ceea ce arata o deteriorare suplimentara a relatiilor cu Moscova, transmite AFP. Potrivit unei surse diplomatice rusesti care a vorbit sub protectia anonimatului,…

- Rusia, un important exportator mondial de grau, ar putea limita livrarile de produse alimentare si agricole doar la tarile ”prietene”, pe fondul sanctiunilor occidentale impuse Moscovei din cauza razboiului Rusiei din Ucraina, a afirmat, vineri, Dmitri Medvedev, fostul presedinte (2008-2012) si actual…

- Dmitri Medvedev, fost președinte și premier al Rusiei, acum vicepreședintele Consiliului de Securitate al țarii, a susținut ca „SUA risca sa devina ultimul refugiu pentru cei senili”. In plin razboi declanșat de țara sa in Ucraina, cu atrocitați comise de trupele rusești asupra civililor, Medvedev a…

- Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a acuzat miercuri Statele Unite ca obstructioneaza „dificilele” negocieri ruso-ucrainene. „Trimiterea unor forțe de menținere a pacii in Ucraina de catre statele membre NATO ar duce la o ciocnire directa intre forțele Alianței Nord-Atlantice și forțele armate…

- Vladimir Putin avertizeaza ca sanctiunile Occidentului impotriva Rusiei seamana cu o declaratie de razboi la adresa țarii sale. Vladimir Putin a declarat sambatata, la televiziunea de stat rusa, ca Ucraina ar trebui sa fie „demilitarizata” și sa aiba un statut neutru, iar „operațiunea speciala” de invadare…