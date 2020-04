Moscova acuză Washingtonul că l-a uitat pe Gagarin Rusia a acuzat duminica Statele Unite de "dezinformare" dupa mesaje ale autoritatilor americane marcand Ziua internationala a zborului omului in spatiu fara sa il mentioneze pe primul autor: cosmonautul sovietic Iuri Gagarin, noteaza AFP.



Departamentul de Stat american a publicat pe contul sau de Facebook un scurt mesaj in limba rusa pentru cea de-a 59-a aniversare a primului zbor al omului in spatiu, insa fara sa citeze numele lui Gagarin. Pe pagina de internet a Departamentului, un articol postat pentru a marca aceasta zi nu aminteste nici el numele cosmonautului.



"A-l… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

