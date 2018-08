Stiri pe aceeasi tema

- Femeia rusa a fost angajata de serviciile secrete americane si ar fi avut acces la sistemele de intranet si email ale serviciilor, ceea ce i-ar fi oferit acces la informatii confidentiale, cum ar fi programul presedintelui si al vicepresedintelui. Femeia a lucrat timp de mai multi ani pentru…

- Ambasadorul SUA la ONU, Nikki Haley, a declarat ca Washingtonul nu are incredere in Moscova și Rusia nu va deveni niciodata un prieten al Statelor Unite. „Nu avem incredere in Rusia, nu avem incredere in Vladimir Putin și nu vom avea niciodata incredere in el, nu vor deveni niciodata prietenul nostru.”…

- Rusia a propus SUA sa coopereze pentru a asigura intoarcerea refugiatilor in Siria, propunere ce survine la cateva zile dupa summit-ul dintre Vladimir Putin si Donald Trump, a anuntat vineri Ministerul rus al Apararii, relateaza AFP. ''Propuneri concrete privind organizarea actiunilor vizand…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a exprimat îngrijorare, la întrevederea cu omologul sau american Donald Trump, în legatura cu "sistemul antibalistic global" al Statelor Unite, care include elemente instalate în România. "În calitatea de mari puteri nucleare,…

- Asistentul secretarului american de stat pentru afaceri politico-militare, ambasadorul Tina Kaidanow, a mai spus in fata presei la Farnborough ca o delegatie a executivului SUA prezenta la acest salon aeronautic se intalneste cu aliati in speranta sporirii vanzarilor de echipamente militare americane.Departamentul…

- Statele Unite ale Americii, Marea Britanie si Ucraina sunt tari ”ostile” Mosovei, considera rusii chestionati in cadrul unui sondaj publicat joi de Institutul independent Levada, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . In schimb, potrivit sondajului realizat la sfarsitul lunii mai in randul a 1.600 de…

- Javad Zarif a fost citat aflandu-se la o intrunire cu ministrul rus de Externe Serghei Lavrov in Moscova, in cadrul caruia au discutat despre masurile pe care Rusia si Iranul le vor lua pentru a salva inetegerea nucleara, dupa ce Washingtonul a anuntat ca se retrage din acord.Presedintele…

- Dupa ieșirea Washingtonului din acordul nuclear iranian și recentele bombardamente reciproce dintre Israel și Iran in Siria, lumea se teme de o escaladare in Orientul Mijlociu. Rusia, care menține relații diplomatice cu toți actorii din regiune, va reuși sa reduca tensiunile?