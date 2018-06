Moscova acuză postul France 24 de încălcare a legii ruse a audiovizualului Agentia pentru reglementarea telecomunicatiilor din Rusia, Roskomnadzor, a acuzat vineri postul francez de televiziune France 24 ca a incalcat legea rusa a audiovizualului, la scurt timp dupa un avertisment adresat de Consiliul Superior al Audiovizualului (CSA) din Franta postului rus RT France, relateaza AFP. Roskomnadzor "a identificat o incalcare a articolului 19.1 din legea audiovizualului de catre France 24", a declarat agentia federala rusa, avertizand postul francez ca activitatile sale risca sa fie "suspendate". Canalul de televiziune France 24 este difuzat in limba engleza in Rusia. Legea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

