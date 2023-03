Stiri pe aceeasi tema

- Occidentul sprijina Kievul si, prin urmare, este complice la "atacul" comis de presupusi "sabotori ucraineni" in regiunea rusa Briansk, la frontiera cu Ucraina, a denuntat Ministerul rus de Externe.

- Rusia sustine ca Ucraina planuieste sa insceneze un incident nuclear pe teritoriul sau pentru a da vina pe Moscova inaintea unei reuniuni a Natiunilor Unite, fara a furniza dovezi pentru aceasta acuzatie, relateaza Reuters.In acelasi timp, Serviciile secrete ucrainene au avertizat ca Rusia se pregateste…

- Nagy Attila, 55 de ani, președintele filialei din Budapesta a partidului de extrema dreapta Mișcarea Patria Noastra (n.r. Mi Hazank), a declarat ca suporterii „ar trebui incurajați sa-și susțina favoriții cu simboluri ale Ungariei Mari”, relateaza portalul naționalist Magyar Jelen . La inceputul acestei…

- Ucraina anunța ca este pregatita in cazul unei ofensive ruse majore, la care se așteapta in februarie. Pe de alta parte, Rusia acuza Kievul ca s-ar pregati sa arunce in aer cladiri din Kramatorsk, oras din estul Ucrainei, pentru a da vina apoi pe Moscova.

- Ministrul de Externe rus, Serghei Lavrov, s-a declarat ”convins” ca Rusia isi va atinge obiectivele din Ucraina cu „rabdare” si „perseverenta”, in special recunoasterea celor patru regiuni ucrainene a caror anexare o revendica Moscova, relateaza AFP. „Sunt convins ca datorita perseverentei noastre,…

- Kievul si aliatii sai occidentali au respins oferta lui Putin de a discuta, in timp ce fortele sale ataca orasele ucrainene cu rachete, iar Moscova continua sa ceara ca Kievul sa recunoasca faptul ca a cucerit o cincime din tara. Kievul spune ca va lupta pana cand Rusia se va retrage."Propunerile noastre…

- Ucraina a cerut luni excluderea Rusiei din ONU, la peste zece luni de la inceperea invaziei trupelor ruse, o cerere cu sanse reduse de succes, Moscova avand drept de veto in Consiliul de Securitate al ONU, relateaza AFP. „Ucraina cere statelor membre ale ONU (…) sa priveze Federatia Rusa de statutul…