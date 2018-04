Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa detine "probe care arata implicarea directa a Marii Britanii in organizarea acestei provocari in Ghouta de Est", a declarat un purtator de cuvant al armatei ruse, Igor, Konasenkov, citat de AFP. El a acuzat Londra ca a exeecitat "o presiune puternica" asupra Castilor Albe in vederea inscenarii,…

- Un reprezentant al Ministerului rus al Apararii sustine ca afirmatiile cu privire la desfasurarea unui atac chimic in Douma, Siria, sunt false si fac parte dintr-un scenariu al Marii Britanii. Oficialul rus spune ca informatiile sale provin de la localnici.

- Premierul britanic Theresa May si-a convocat joi principalii ministri la o reuniune speciala a cabinetului pentru a discuta despre implicarea Marii Britanii intr-o posibila actiune militara a Statelor Unite si Frantei impotriva Siriei dupa un presupus atac cu gaz toxic asupra civililor, informeaza…

- Un atac chimic a avut loc sâmbata în orașul Douma din Ghouta de Est, Siria, soldat cu cel puțin 70 de morți, printre care mulți copii, și peste 700 de oameni afectați. Forțele guvernamentale controlate de Bashar al-Assad s-ar afla la originea acestui masacru.

- "Apreciem ca mai mult de 130 de persoane din Salisbury ar fi putut fi expuse la agentul neurotoxic", a aratat May, intr-o declaratie in parlament.Ea a adaugat ca Marea Britanie a obtinut informatii care indicau ca Rusia, in ultimul deceniu, a examinat modalitati de raspandire a agentilor…

- Rusii se pregatesc sa-l realeaga duminica pe Vladimir Putin intr-un nou mandat de sase ani la Kremlin si sa-i consolideze astfel statutul de cel mai puternic om din tara, in toiul unei reintensificari a tensiunilor cu Occidentul, relateaza AFP, scrie news.ro.Acuzat de Londra ca a ”ordonat”…

- Confruntari armate la sol continuau miercuri in partea rebela a Ghoutei de Est, in pofida armistitiului umanitar decretat de Rusia in Siria, iar Moscova a dat din nou vina pe grupari insurgente, relateaza AFP. Aceasta ”pauza” cotidiana de cinci ore - de la ora locala 9.00 (si ora Romaniei) la ora…

- Armata rusa i-a acuzat marti pe rebelii sirieni ca au lansat o ”ofensiva” contra fortelor regimului lui Bashar al-Assad in enclava siriana Ghouta de Est, in timpul ”armistitiului umanitar” decretat de Moscova, relateaza AFP. ”In timpul armistitiului umanitar, combatanti din grupari armate au continuat…