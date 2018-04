Armata rusa are 'dovezi care atesta participarea directa a Marii Britanii la organizarea acestei provocari in Ghouta Orientala', in apropiere de Damasc, a declarat purtatorul de cuvant al armatei ruse, Igor Konasenkov.



El a acuzat Londra ca a 'exercitat o presiune puternica' asupra castilor albe siriene, salvatori din zona controlata de rebeli care au alertat primii cu privire la acest atac chimic, 'pentru a inscena aceasta provocare pregatita in avans'.



'S-a spus castilor albe ca intre 3 si 6 aprilie combatantii gruparii Jaich al-Islam vor lansa o serie de tiruri de artilerie…