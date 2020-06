Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a fost intrebat, vineri, intr-o conferinta de presa, despre cresterea numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus si a raspuns: "Asteptam sa vedem evolutia. Numai pe baza numarului de persoane diagnosticate pozitiv intr-o zi nu e bine sa formulezi opinii. Sigur ca e…

- Autoritatile din Coreea de Sud au avertizat ca ar putea reimpune masuri stricte privind distantarea sociala dupa ce in tara a fost inregistrata o crestere a numarului de contaminari cu noul coronavirus.

- Ziarul Unirea Creste ALARMANT numarul cazurilor de COVID-19 in Alba: 20 NOI cazuri in ultinele 24 de ore. Bilanțul total urca la 345 de infectari APotrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, luni, 25 mai 2020, in județul Alba s-au inregistrat 20 noi cazuri de infectare…

- 17.05.2020 - Numarul persoanelor infectate cu noul coronavirus in Romania a urcat, duminica, la 16.871, dupa inregistrarea a 205 noi infectari. Astazi, pana la pranz, au fost raportate 3 noi decese, bilanțul victimelor cu Covid-19 urcand la 1.097.

- Bilantul imbolnavirilor a crescut cu 7.933 de noi cazuri si a ajuns la 114.431, potrivit datelor furnizate vineri de centrul rus de raspuns la criza noului coronavirus, scrie Agerpres. In ultimele 24 de ore au murit 96 de persoane diagnosticate cu COVID-19, ceea ce face ca bilantul total al deceselor…

- In Romania au fost confirmate, pana acum, 8.746 de infecții cu coronavirus. Cele mai multe cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus s-au inregistrat pana in prezent in judetul Suceava - 2.105 si in Bucuresti - 1.001, iar cele mai puține cazuri au fost confirmate in Olt.

- Primarul Moscovei Serghei Sobianin a extins interdictiile in capitala rusa pana la 1 mai pentru a limita raspandirea noului coronavirus, a anuntat el sambata, informeaza dpa, conform agerpres.ro. Masura, consolidata prin supravegherea politiei, era initial in vigoare pana duminica.Cele…

- Cresterea numarului de cazuri importate de coronavirus in China sporeste riscul ca tara sa treaca printr-un al doilea val de contagieri, a declarat duminica Mi Feng, purtator de cuvant al Comisiei Nationale de Sanatate, informeaza Reuters, citata de Agerpres "China a inregistrat deja un total de…