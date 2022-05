Stiri pe aceeasi tema

- Rusia este dispusa sa reia negocierile cu Ucraina, daca Kievul isi exprima disponibilitatea de a face acelasi lucru, a declarat joi,19 mai, viceministrul de externe rus Andrei Rudenko, relateaza stireadeazi.ro care citeaza Interfax.

- Kievul, din proprie inițiativa, s-a retras de facto din discuțiile de pace cu Moscova, a declarat viceministrul de Externe al Rusiei, Andrei Rudenko, citat de RIA Novosti. „Nu, negocierile nu continua. Ucraina s-a retras de facto din procesul de negocieri. [Ele nu au loc] sub nicio forma”, a spus diplomatul.…

- Kievul va abandona negocierile cu Moscova daca militarii sai, baricadati in vastul complex siderurgic Azovstal din Mariupol, in sud-estul Ucrainei, sunt ucisi de armata rusa, a reiterat sambata presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de AFP. „Daca oamenii nostri sunt ucisi la Mariupol si daca…

- Moscova a declarat 18 membri ai delegației UE in Rusia „ersona non grata.Membrii personalului diplomatic „trebuie sa paraseasca teritoriul Federației Ruse in viitorul apropiat”, a anunțat Ministerul rus de Externe. In comunicat se menționeaza ca decizia vine in urma „acțiunilor neamicale ale statelor…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat ca Moscova a propus Kievului sa includa Belarus printre garanții securitații. Aceste țari vor trebui sa-și asume garanții de securitate, in conformitate cu viitorul acord de pace dintre Rusia și Ucraina. Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina cu…

- La mai putin de o zi dupa ce negociatorii rusi au laudat discutiile „substantiale" cu partea ucraineana, Kremlinul a constatat ieri ca nu exista niciun progres in negocieri. Negocierile dintre delegatiile rusa si ucraineana de marti de la Istanbul nu au dus la „nimic foarte promitator" si la „niciun…