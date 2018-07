Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus de externe a lansat joi o campanie online pentru Maria Butina, cetateana rusa arestata duminica trecuta la Washington si acuzata de tentativa de a influenta alegerile prezidentiale din SUA, din 2016, informeaza DPA. Ministerul a folosit hashtag-ul #FreeMariaButina pentru a le cere sustinatorilor…

- Luni, președintele rus s-a intalnit la Helsinki cu Donald Trump, al patrulea președinte american de cand a venit la putere in 1999. Niciuna dintre incercarile de apropiere dintre Moscova și Washington nu a reușit pana acum. In schimb, președintele rus are o bogata experiența bogata de președinți americani…

- Departamentul american al justitiei a anuntat luni arestarea unei cetatene ruse acuzate de conspiratie ca agenta a guvernului Rusiei, dezvoltand legaturi cu cetateni americani si infiltrandu-se in grupuri politice, informeaza Reuters. Ea a fost arestata preventiv duminica si va fi audiata miercuri…

- Departamentul american al justitiei a anuntat luni arestarea unei cetatene ruse acuzate de conspiratie ca agenta a guvernului Rusiei, dezvoltand legaturi cu cetateni americani si infiltrandu-se in grupuri politice, informeaza Reuters.Maria Butina, in varsta de 29 de ani, lucra sub indrumarea…

- Rusia este pregatita sa discute cu oficialii americani pe tema acuzatiilor privind presupusele ingerinte ale Moscovei in scrutinul prezidential din SUA, a relatat agentia RIA Novosti, cu scurt timp inainte de intrevederea intre presedintii Rusiei si SUA, Vladimir Putin, respectiv Donald Trump.

- Ministerul de externe de la Moscova a respins vineri ca nefondata inculparea in Statele Unite a 12 agenti ai serviciilor ruse de informatii, acuzati de piratarea computerelor Partidului Democrat american inaintea alegerilor prezidentiale din SUA din noiembrie 2016, informeaza Reuters.Departamentul…

- Anuntul despre prima intalnire oficiala dintre Donald Trump si Vladimir Putin a fost primit cu entuziasm de NATO. Secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, spera ca in urma summitului, relatiile dintre Washington si Moscova se vor imbunatati.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a denuntat disputele politice din SUA ca obstacol in calea organizarii unui summit cu presedintele Donald Trump, intr-un interviu acordat luni postului de televiziunea austriac ORF, cu ocazia vizitei sale de marti la Viena , potrivit Reuters. Donald Trump…