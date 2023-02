Stiri pe aceeasi tema

- SUA avertizeaza ca in prezent China ar oferi deja „asistența militara nonletala” Rusiei in razboiul din Ucraina, iar administrația de la Washington e ingrijorata de faptul ca guvernul de la Beijing ar putea lua in considerare sa ajute Moscova inclusiv cu sisteme de armament, conform unor surse diplomatice…

- Razboi in Ucraina, ziua 353. Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, va efectua o vizita in Polonia, in perioada 20-22 februarie, si va participa la o reuniune in Formatul "Bucuresti Noua" (B9), a anuntat Presedintia de la Washington.

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se afla miercuri, intr-o vizita in Marea Britanie, a doar inafara granițelor de la incepul razboiului. Vizita lui Volodimir Zelenski a fost anuntata cu putin mai inainte. Avionul lui Zelenski a aterizat miercuri inainte de pranz (ora locala). Zelenski a fost…

- Uniunea Europeana se pregatește pentru vizita lui Volodimir Zelenski la summitul de la Bruxelles din aceasta saptamana, au declarat pentru Financial Times (FT) surse familiare cu planurile președintelui ucrainean, potrivit BBC . Potrivit acestora, calatoria ar putea fi totuși perturbata din cauza ingrijorarilor…

- Președintele american Joe Biden l-a primit vineri la Casa Alba pe premierul japonez Fumio Kishida și a declarat ca Statele Unite raman ferm angajate in alianța cu Japonia, salutand totodata o „creștere istorica” a cheltuielilor japoneze pentru aparare. Kishida se afla la Washington in ultima oprire…

- Anul viitor aduce cu el o mulțime de riscuri, dar și o serie de oportunitați, de la perspectiva unei victorii ucrainene la cea a indepartarii lui Vladimir Putin din fruntea Rusiei, de la perspectiva stabilizarii pieței energetice la cea a extinderii UE. Iata care sunt cele mai importante oportunitați…

- Președintele rus Vladimir Putin a susținut, miercuri, la Moscova, in timpul unei reuniuni de bilant cu responsabilii din domeniul apararii, ca este „mai bine” ca razboiul din Ucraina „s-a intamplat astazi decat maine”, relateaza CNN . „A devenit evident ca ciocnirile cu aceste forțe, inclusiv in Ucraina,…

- Politicieni din coalitia aflata la guvernare in Germania au respins duminica afirmatiile presedintelui francez Emmanuel Macron cu privire la o posibila viitoare arhitectura de securitate in Europa, informeaza dpa, preluata de Agerpres. Expertul SPD in politica externa, Nils Schmid, a declarat in editia…