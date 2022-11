Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Generala a ONU a adoptat, luni, o rezolutie neobligatorie in favoarea crearii unui mecanism de despagubire pentru distrugerile, de natura umana si materiala, cauzate de invazia Rusiei in Ucraina, informeaza agenția France-Presse, preluata de Agerpres. Spre deosebire de Consiliul de Securitate,…

- Cele patru regiuni ale Ucrainei pe care Rusia le-a anexat in ultimele saptamani se afla sub protectia arsenalului nuclear al Rusiei, a transmis marti Kremlinul, potrivit Reuters. Intr-o conferinta de presa, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat in acest sens: „Aceste teritorii…

- Mai multe rachete rusești au lovit, luni dimineața, capitala ucraineana Kiev. Imagini cu rachetele rusești lovind ținte civile in Kiev au devenit virale pe rețelele de socializare. Armata ucraineana a acuzat, luni, Rusia ca a tras 75 de rachete, iar presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat…

- Moldova a declarat ca trei rachete de croaziera lansate de Rusia asupra Ucrainei au traversat luni spațiul aerian moldovenesc și ca l-a convocat pe ambasadorul rus pentru a da explicații, transmite Reuters. ”Trei rachete de croaziera lansate in aceasta dimineața asupra Ucrainei de pe nave rusești in…

- Ucrainenii din zonele anexate de Rusia au la dispoziție o luna pentru a-și schimba cetațenia, a anunțat adjunctul ministrului de Externe, Evgheni Ivanov. „Mulți oameni au deja pașapoarte rusești astazi. Lucrarile vor fi accelerate”, a precizat Ivanov, potrivit The Moscow Times. Ivanov a menționat ca…

- Pe rețelele de socializare a aparut inregistrarea convorbirii dintre Volodimir Zelenski și Emmanuel Macron din dimineața de 24 februarie 2022, cand Rusia a atacat Ucraina. Zelenski il suna pe Macron pentru a-l informa ca armata rusa ataca toata Ucraina. Macron vede gravitatea situației și spune: „deci,…

- Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a acuzat Occidentul ca joaca un „meci de șah cu moartea” in sprijinul acordat Ucrainei, relateaza The Guardian. Potrivit publicației britanice, intr-o postare pe Vkontake, cea mai mare rețea de socializare din Rusia, Medvedev, care in prezent ocupa funcția de vicepreședinte…

- Ministerul rus de Externe a cerut Romaniei sa „recunoasca totul” cu privire la livrarile de armament pe care Bucureștiul le-ar trimite Ucrainei, acuzand ca Rusia „știe acum” ce inseamna ajutoarele umanitare acordate de țara noastra statului vecin. Intr-un briefing cu presa susținut miercuri, la Moscova,…