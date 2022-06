Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a anuntat, marti, 14 iunie, ca va infiinta miercuri un coridor umanitar pentru evacuarea spre regiunea separatista Luhansk a unor civili care se afla in uzina chimica Azot din Severodonetk, unde se duc lupte grele, potrivit BBC . „Ghidate de principiile umanitații, forțele armate ruse și formațiunile…

- Razboi in Ucraina, ziua 111. In discursul sau din cursul nopții, președintele Volodimir Zelenski a spus ca ucrainenii platesc un cost uman terifiant in batalia pentru Severodonețk. Intre timp, o noua groapa comuna a fost descoperita la 10 kilometri de Bu

- In estul Ucrainei, batalia pentru Severodonețk este tot mai crancena. Forțele ruse, care au ocupat cea mai mare parte din oraș, incearca sa il izoleze complet. Au distrus un pod pe care erau evacuați civili. Guvernatorul regiunii se teme ca Rusia iși va mobiliza pana marți toate resursele pe care le…

- Volodimir Zelenski a anunțat, intr-un nou discurs adresat ucrainenilor, in noaptea de vineri spre sambata, ca evacuarile civililor continua la Azovstal și se poarta negocieri inclusiv pentru evacuarea luptatorilor. In același timp, Serhii Haidai, șeful administrației militare regionale din Luhansk,…

- Rusia a anuntat miercuri seara ca fortele sale vor inceta focul timp de trei zile cu incepere de joi asupra combinatului Azovstal din portul ucrainean Mariupol si vor deschide un coridor umanitar pentru evacuarea civililor, noteaza AFP. ‘Fortele armate ruse vor deschide un coridor umanitar intre orele…

- Nu exista niciun acord intre Ucraina si Rusia asupra infiintarii unui coridor umanitar care sa permita evacuarea de civili blocati impreuna cu soldati ucraineni in complexul metalurgic asediat Azovstal din Mariupol, in sud-estul Ucrainei, a atentionat luni Kievul, informeaza AFP si Reuters. ‘Declar…

- Vicepremierul ucrainean Irina Veresciuk a afirmat ca nu au fost stabilite coridoare umanitare din orasul-port Mariupol, sud-estul Ucrainei, acuzand fortele ruse ca nu inceteaza focul, relateaza duminica Reuters. Veresciuk a spus ca partea ucraineana va incerca din nou luni sa stabileasca trecerea in…

- Rusia a declarat joi ca un coridor umanitar care sa permita evacuarea civililor va fi deschis vineri la Mariupol, orasul-port din sud-estul Ucrainei. "Fortele armate ruse vor redeschide un coridor umanitar de la Mariupol la Zaporojie (220 km spre nord-vest) pe 1 aprilie, de la ora 10.00 dimineata, ora…