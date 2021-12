Moș Nicolae pe Netflix: Toate serialele și filmele care apar în decembrie Cadoul acesta n-are funda și nici nu încape în ghete, dar se potrivește perfect cu lucrurile pe care le poți face alaturi de cei dragi! Pune de-un vin fiert, trage farfuria cu cozonac mai aproape și pregatește-te de o luna decembrie plina de producții noi pe Netflix.



Poți începe cu: La Casa de Papel Partea 5 Volumul 2, un zguduitor sezon final al uneia dintre cele mai iubite drame spaniole; The Witcher: Sezonul 2, continuarea seriei epice cu monștri, magie și destin, bazata pe carțile fantasy ale scriitorului Andrzej Sapkowski, cu Henry Cavill în rolul principal;… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Banca Naționala a României (BNR) și Academia de Studii Economice din București (ASE) au încheiat un Protocol de colaborare în vederea impulsionarii cercetarii și performanței academice în domeniul monetar-bancar, protocolul intrând în vigoare la data de 1 decembrie…

- In luna decembrie, Netflix vine cu noi filme și seriale, unele dintre ele chiar foarte mult așteptate. Vezi lista cu filme Netflix pentru luna decembrie 2021.Filme Netflix decembrie 2021. Descopera lista cu cele mai noi filme și seriale pe care le poți urmari incepand din luna decembrie. Vezi și cu…

- Incepand cu data de 1 decembrie 2021, Banca Nationala a Romaniei va pune in circulatie o bancnota cu valoarea nominala de 20 lei. Este prima bancnota cu putere circulatorie pe care este prezenta o personalitate feminina: Ecaterina Teodoroiu, a informat BNR.

- Banca Naționala a Romaniei pune in circulație, din 1 decembrie, o bancnota cu valoarea nominala de 20 lei. Este prima bancnota cu putere circulatorie pe care este prezenta o personalitate feminina, Ecaterina Teodoroiu. „Incepand cu data de 1 decembrie 2021, Banca Nationala a Romaniei va pune in circulatie…

- Cadrul operațional al politicii monetare este format din intreg setul de instrumente si proceduri prin care banca centrala implementeaza politica monetara in vederea atingerii obiectivului sau fundamental, in cazul nostru asigurarea și menținerea stabilitații prețurilor. Sigur ca cel mai cunoscut instrument…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 7,9% in luna octombrie 2021, de la 6,3% in septembrie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 11,39%, marfurile alimentare cu 5,25%, iar serviciile cu 3,96%, potrivit datelor publicate miercuri, 10 noiembrie, de Institutul National de Statistica…

- Specialiștii de la Banca Naționala a Romaniei au emis un nou curs valutar pentru monedele de circulație internaționala precum: euro, dolar și lira sterlina. Care este evoluția indicelui ROBOR? Curs BNR pentru 2 noiembrie Specialiștii de la Banca Naționala a Romaniei au emis un nou curs valutar. Alte…

- Netflix a organizat un moment special pe scena festivalului „Untold” pentru fanii serialului „La casa del papel”. Pentru ca producția a ajuns la ultimul sezon, platforma de streaming a colaborat cu celebrul Steve Aoki și Delia pentru un show de neuitat! Cei doi au urcat in prima zi a festivalului pe…