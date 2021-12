Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul nationalei de handbal feminin, Adrian Vasile, a declarat luni, dupa antrenamentul dinaintea partidei cu Norvegia, ca fetele au primit ”ceva bun” de Mos Nicolae. Despre partida cu campioana europeana, de marti, antrenorul a spus ca echipa Romaniei trebuie sa fie 60 de minute la potential…

- Ministerul Afacerilor Interne a facut public un mesaj primit de la un sofer, care și-a cerut permisul de conducere inapoi, de Mos Nicolae. Dorinta acestuia a beneficiat de toata atentia si a primit un raspuns:“Cei care au astfel de dorințe de la Moș Nicolae si și-au facut și ghetele, sunt rugați sa…

- Mos Nicolae va ajunge la copiii din Miercurea Ciuc, la acest sfarsit de saptamana, cu o autospeciala a Serviciului Judetean de Ambulanta. Viceprimarul municipiului Miercurea Ciuc, Sogor Eniko, a declarat, intr-o conferinta de presa, ca Mos Nicolae va sosi duminica dupa-amiaza in zona de promenada din…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a avut, joi, in Parlament, un discurs dur inclusiv la adresa guvernelor din ultimii ani. El a aratat ca social-democratii au fost nevoiti sa ia o decizie clara de a intra la guvernare, “dupa doi ani pierduti:”. “Romania se afla intr-un punct critic”, a afirmat Ciolacu,…

- Nationala de fotbal a Romaniei a invins Liechtensteinului cu scorul de 2-0 (1-0), duminica seara, la Vaduz, in Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022, potrivit GSP.ro. Nu a fost de ajuns insa ca selecțioanta sa prinda barajul de calificare la turneul final. Dupa meci, antrenorul Mirel Radoi…

- Portugalia a pierdut calificarea directa la Campionatul Mondial 2022, in minutul 90 al meciului cu Serbia, dupa ce Mitrovic a dat lovitura și oaspeții s-au impus cu 2-1. Cristiano Ronaldo a fost devastat de reușita Serbiei, iar dupa fluierul final a izbucnit in plans. Vedeta lui Manchester United mai…

- Accidentul a avut loc luni dimineața, in jurul orei 9. Șoferul uui auttotursm cu mulți cai putere nu a acordat prioritate unui TIR. A fost izbit cu putere de mastodont, transformand autoturismul intr-un morman de fiare. In mod miraculos, șoferul a supraviețuit. In urma impactului, mașina a fost pur…

- Copiii dintr-o clasa de a VI-a de la școala Gimnaziala ”Grigore Moisil” din municipiul Satu Mare au primit plainte cu mesajul ”Bine ați venit la școala! An școlar 2021 – 2022”. Nimic ieșit din comun. Insa prezența unui curcubeu in imaginea respectiva i-a scandalizat pe parinți care au acuzat conducerea…