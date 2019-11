Moș Crăciun vine și-n acest an pe motocicletă la Timișoara. Cum poți să-l ajuți Membrii comunitatii moto din Timisoara organizeaza pentru al 14-lea an consecutiv o actiune care isi propune sa ajute copiii defavorizati din orasul nostru. „Timișoara Bikers a inceput campania de sfarșit de an. Anul acesta avem aproximativ 300 de copii din diverse medii sociale din care aproximativ 30 au trimis scrisori catre Moș Craciun (un Moș […] Articolul Moș Craciun vine și-n acest an pe motocicleta la Timișoara. Cum poți sa-l ajuți a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

