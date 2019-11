Mos Craciun vine, din nou, cu trenul copilariei, in 14 decembrie! Kido Express Winter Edition va aduce din nou bucuria Sarbatorilor de iarna, in data de 14 decembrie, iar la bordul trenului vom avea copii de toate varstele, dar si prichindei merituosi, invitati speciali, provenind din medii sociale vulnerabile.



Kido Express va pleca din Gara de Nord si ii va avea la bord pe toti cei interesati sa-l ajute pe Mos Craciun sa sorteze scrisorile si sa creeze jucarii, care sa ajunga la cei mai cuminti copii, in seara de Ajun.



"Kido Express este o calatorie de o zi, in care vom porni spre atelierele lui Mos Craciun de la Sinaia. Aventura este de… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

