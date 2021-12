Stiri pe aceeasi tema

- La Polul Nord este mare agitatie; elfii, zanele bune, chiar si renii s-au pregatit temeinic pentru cea mai frumoasa perioada a anului. Dupa atata munca, au reusit sa puna toate cadourile in sanie, iar Mosul a plecat mai devreme din Laponia. Pana pe 23 decembrie, cei mici il gasesc zilnic in Atriumul…

- Moș Nicolae este așteptat sa vina cu daruri peste cateva ore, in noaptea de duminica spre luni, 6 decembrie. Copiii din toata țara iși lustruiesc in aceasta seara ghetuțele pe care le vor pune fie la ușa, fie la fereastra, in speranța ca Sfantul va fi mulțumit de cat de cuminți au fost și le va pune…

- De 1 Decembrie, drapelul va fi proiectat pe Palatul Culturii si pe cladirea United Business Center 3, iar cei mici se vor putea intalni cu Mos Craciun la Palas, in cadrul unui program pregatit de Palas Mall. Totodata, tot deseara, iesenii vor putea admira decoratiunile de iarna care vor impodobi parcul…

- Un studiu realizat de Kaspersky a aratat o corelație directa între timpul petrecut de parinți pe dispozitivele mobile și timpul petrecut de copiii lor. Cu 82% dintre adulți și 70% dintre copii petrecând cel puțin trei ore pe gadget-uri în fiecare zi, datele arata ca este probabil ca…

- De pe 26 noiembrie, la targul de Craciun, vizitatorii vor putea gasi produse artizanale, globuri pictate manual, clopoței, coronițe, decorațiuni și ornamente. Nu vor lipsi nici aromele specifice sezonului: cozonacii, prajiturile, placintele, acadelele, turta dulce, ciocolata de casa, bauturile sau gustarile…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, continua sa afirme ca nu a avut inca timp sa-și faca un set de analize pentru a se putea vaccina impotriva Covid-19. Prezent intr-o emisiune la Digi24, Dan a invocat „urgențele” legate de administrația locala pentru amanarea vaccinarii. In plus, primarul general…

- Scolile pot sa isi suspende activitatea si sa treaca in online si in prezent, pe baza legislatiei in vigoare, spune ministrul Educatiei, Sorin CimpeanuScolile pot sa isi suspende activitatea si sa treaca in online si in prezent, pe baza legislatiei in vigoare, spune ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu.Deciziile…

- In pragul implinirii varstei de 75 de ani, Valentin Ciorbea face un scurt bilant al realizarilor remarcabile care i au marcat cariera de profesor si istoric.Prof.univ.dr. Valentin Ciorbea, prestigios colaborator al ziarului ZIUA de Constanta, este un reper de profesionalism si implicare pentru spatiul…