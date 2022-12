Stiri pe aceeasi tema

- Pana va fi instalat bradul de Craciun, locuitorii Capitalei au putut admira ieri havuzul din scuarul Catedralei. Dupa lucrarile din parc, primarul Ion Ceban a postat un video in care poate fi vazut jocul de lumini al havuzului din fata Catedralei.

- „Apa-Canal Chișinau”, instituție subordonata Primariei Chișinau, insista ca tariful la apa și canalizare sa fie majorat pana la 24 de lei, in caz contrar amenința ca va sista aprovizionarea Capitalei. Primarul Ivan Ceban justifica aceasta abordare, argumentand ca in Chișinau este cel mai mic preț la…

- Mai multe strazi din centrul Capitalei vor fi supuse unor lucrari. Mai exact, va fi pus pavaj pe Alexei Mateevici, Mihail Kogalniceanu, Mihai Eminescu, Vlaicu Parcalab și Maria Cebotari. Lucrarile vor incepe zilele urmatoare, anunta Primaria.

- Cele aproximativ 60 de corturi instalate in urma protestului de astazi, 16 octombrie, pe bulevardul Ștefan cel Mare au fost demontate de catre forțele de ordine. Din imaginile video publicate in mediul online putem observa cum sute de mascați dau buzna in centru Capitalei pentru a ridica corturile,…

- Petrica Ciucanov este primul bebelus, locuitor al municipiului Chișinau, care s-a nascut pe 14 octombrie, la Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”. Cu aceasta ocazie Primaria capitalei i-a oferit familiei copilului, care s-a nascut de Hramul orașului, mai multe lucruri necesare dar și un suport…

- Blocarea bulevardului Ștefan cel Mare este inacceptabila, iar primarul capitalei, Ion Ceban, este cel care trebuie le ceara solicite organizatorilor protestului sa elibereze bulevardul prin dispoziția emisa de primarie. Este opinia deputatului PAS Dan Perciun, care spune ca, in cazul in care edilul…

- Primaria Chișinau a finanțat și cofinanțat peste 50 de proiecte de eficiența energetica. Despre aceasta a anunțat primarul general al Capitalei, Ion Ceban, menționind ca este vorba de 50 de instituții de invațamint și sociale reabilitate pe tot teritoriul Chișinaului. Acest proiect a fost implementat…

- Partidul „Șor” planifica sa aduca pana la 50 de mii de persoane la protestul pe care planifica sa-l organizeze duminica in centrul Capitalei. Mai mult ca atat, președintele raionului Orhei, Dinu Țurcanu, l-a informat printr-un demers prealabil pe primarul Chișinaului, Ion Ceban, ca iși doresc un protest…