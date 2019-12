Moș Crăciun așteaptă scrisorile copiilor lângă bradul din Piața Operei Moș Craciun vine și in acest an cu multe daruri pentru copiii cuminți, in centrul Timișoarei. Reprezentanții primariei anunța ca la Targul de Craciun, langa bradul din Piața Operei, a fost așezata o cutie, in care Moș Craciun așteapta scrisorile prichindeilor. In seara zilei de 19 decembrie, de la ora 19.00, Moșul va ajunge la […] Articolul Moș Craciun așteapta scrisorile copiilor langa bradul din Piața Operei a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

