Stiri pe aceeasi tema

- O noua actiune din programul „Decembrie Magic” derulat de Consiliul Judetean cu ocazia sarbatorilor de iarna a avut loc duminica, 8 decembrie, la Nehoiu. Sute de copii si parintii lor au primit vizita lui Mos Craciun. Insotit de primarul orasului Nehoiu, Ionut Milea, si de presedintele Consiliului…

- Dana Hancu, de profesie jurist, organizeaza actiuni caritabile unice la nivel national: targuri de obiecte realizate manual de copii. La final, micutii isi liciteaza singuri lucrarile, iar banii ajung la familiile cu copii bolnavi si saraci.

- Pentru al treilea an consecutiv, angajații care lucreaza in cladirile de birouri United Business Center (UBC) din ansamblul Iulius Town Timisoara și-au reluat rolul de spiriduși ai Mosului si vor indeplini, și in 2019, dorintele de Craciun ale unor copii nevoiasi.

- Peste 300 de copii internati in din Spitalul de copii din Cluj-Napoca au ramas fara apa curenta timp de circa 20 de ore. Nu a fost apa calda, rece si nici apa pentru curatarea toaletelor. Reprezentantii Spitalului au anuntat ca apa se va lua 3 ore, insa perioada a fost cu mult depasita.

- Tot mai multi copii se nasc inainte de termen. Daca in 2015, in Moldova erau 800 astfel de cazuri, anul trecut, potrivit Agentiei Nationale pentru Sanatate Publica, 1.900 de bebeluși s-au nascut prematur.

- Ziarul Unirea VIDEO| ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Viceprimarul Gabriel Pleșa, cu fetița lui la vot: „Am venit astazi sa votez pentru tinerii și copii țarii” Viceprimarul din Alba Iulia, Gabriel Pleșa, insoțit de fetița sa, a votat, duminica la secția de la Micești. „Am venit astazi sa votez pentru tinerii…

- Doua femei din tara noastra au nascut acasa. Ambele cazuri au fost inregistrate in data de 22 octombrie. Nasterile au fost asistate de echipele de asistența medicala urgenta si au decurs fara complicații.