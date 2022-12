Stiri pe aceeasi tema

- An de an, de Craciun, copiii din cele mai indepartate catune din Apuseni, il așteapta pe Moș Craciun. Insa cum drumul este greu și aproape imposibil de ajuns cu mașini normale, Moșul are ajutoare de nadejde. De fiecare data cu o saptamana inainte de serbarile de iarna, liniștea vailor din Apuseni este…

- Asociatia "Suflete Deschise" si Arimex Comexim 2000 SRL, societate care ofera hrana zilnica pacientilor de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta, l au convins pe Mos Craciun sa vina mai des la micutii internati in spital. Astfel, actorul Dan Cojocaru a imbracat si in acest an haina magica…

- Mos Craciun ajunge cu tramvaiul in Iasi. Duminica, 18 decembrie, intre orele 11:00-13:00, in rondul din Targu Cucu, Mos Craciun si spiridusii lui vor ura „Bun gasit!" tuturor iesenilor. Tramvaiul este deja pregatit de catre ajutoarele lui Mos Craciun si asteapta sa fie plin de oameni. Spiridusii vor…

- Moșul cel darnic și bun, ajutat de președintele Consiliului Județean, Petre Emanoil Neagu, a mers cu daruri la copiii internați in spital și la cei din Centrul de zi pentru copii cu tulburari din spectrul autist „Dumbrava Minunata”. Spitalul Județean de Urgența Buzau a rasunat, astazi, de colinde.…

- Miercuri, 14 decembrie, a fost o zi speciala pentru copiii internați in secțiile de Pediatrie și Chirurgie Pediatrica a Spitalului Judetean de Urgenta Buzau, dar si pentru micutii aflati sub tratament si observatie in celelalte sectii ale unitatii. Cu ajutorul președintelui Consiliului Județean Buzau,…

- Duminica, pe 18 decembrie, copiii aninoșeni au intalnire cu Moș Craciun, de la care vor primi, fiecare, cateun cadou. Anunțul ca și in acest Moșul va ajunge la micuții din comuna a fost facut, astazi, de primarul localitații Vladuț Niculae. “Cel mai iubit personaj al tuturor timpurilor și-a umplut tolba…

- Consiliul Județean pastreaza tradiția de a il ajuta pe Moș Craciun sa ajunga la copiii internați la Spitalul Județean de Urgența Buzau. Astazi holurile spitalului au fost animate de prezența Moșului, incarcat cu daruri, dar și a colindatorilor. „In fiecare an, spiritul Sarbatorilor de iarna trezeste…

- Afterschool-ul de la Fundatia Sfantul Sava se pregatește sa-l intampine pe Moș Craciun. Cum face acest lucru? Ei, bine, ca și in anii precedenți, Copii de la After School sunt invitați la Biblioteca la unatelier de confecționat felicitari pentru Moșul cel darnic! „In spiritul frumoasei colaborari dintre…