Stiri pe aceeasi tema

- Vineri a avut loc la Castel o activitate a Școlii Gimnaziale nr.1 dedicata sarbatorilor de iarna. Au fost implicate cadrele didactice Mureșan Maria, Csigi Eniko, Sfira Elena, Knecht Andrea și Pop Melania. Proiectul tematic ,,Craciunul este acolo in sufletul tau,, s-a adresat parinților și elevilor…

- Primaria municipiului Pitești a amenajat, in cadrul Targului de Craciun, o cutie cu scrisori pentru Moșul. Pana pe data de 25 decembrie, copiii vor putea aduce, in scris, dorințele sau desenele care vor ajunge in timp util, in Laponia. Dupa ce vor introduce scrisoarea in cutia uriașa, cei mici vor privi…

- Presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu a transmis un mesaj de Ziua Nationala a Romaniei in care multumeste tarii ca are oameni cu traditii frumoase pe care le pastreaza cu incapatanare, cu un port popular pe care il purtam mandri, ca avem un drum senzational prin munti, ca Transfagarasanul,…

- Alexandru Muraru, deputat si presedinte PNL Iasi, a remis presei un comunicat prin care il critica dur pe ministrul Transporturilor din cauza evenimentelor programate pe 1 Decembrie pentru care se foloseste de Trenul Regal. Mai jos redam integral comunicatul trimis de Muraru. "Alexandru Muraru, deputat…

- Moș Nicolae și Moș Craciun vor poposi la Bistrița. Daca Moș Nicolae va imparți daruri in data de 5 decembrie, Moș Craciun va avea propria casuța pe Pietonal. Mai mult, va sta la povești cu cei mici. Anul acesta, copiii din Bistrița se vor putea bucura „la maxim” de Moș Nicolae și de Moș Craciun. In…

- Un elicopter care facea a aterizat forțat, vineri, pe un camp din Becicherecu Mic, Dupa aterizarea forțata, aparatul de zbor s-a rasturnat, dar cele doua persoane aflate in interior nu au fost ranite. Elicopterul facea un zbor de antrenament dupa ce decolase de pe Aerodromul Cioca. Cele doua persoane…

- Tinerii atleți de la CS Medgidia și-au depașit recordurile personale la „Duatlon Regal Invictus”, o competiție susținuta la Curtea de Argeș. Adriana Dinu, Gheorghița Dinu, cu participare la cursa de 11,5 km, și Adelina Cristiana Dinu, care s-a clasat pe locul al treilea la cursa de 1,2 km (la categoria…

- Razboi in Ucraina, ziua 242. Opt luni de cand a inceput razboiul. Zelenski, a respins duminica acuzatiile Moscovei potrivit carora Kievul pregateste provocari folosind o "bomba murdara", asa cum a afirmat ministrul rus al apararii.