- Simona Halep revine in circuitul WTA peste 12 zile. Dupa ce a fost eliminata in turul I la US Open, romanca va debuta la turneele asiatice odata cu intrecerea de la Wuhan. Aici, Simona nu-l va avea alaturi pe Darren Cahill, antrenorul australian care a dus-o pe culmile tenisului mondial.

- Selectionerul Muntenegrului, Ljubisa Tumbakovici, a anuntat lotul pentru meciurile cu Romania (7 septembrie) si cu Lituania (10 septembrie), primele dueluri din Liga Natiunilor. Pe lista convocaților, pe langa vedetele Jovetic, Savic și Marusic, se regasește si un jucator din Liga I, Risto Radunovic,…

- SCM Rm. Valcea a castigat Supercipa Romaniei la handbal feminin, dupa ce a invins CSM Bucuresti cu 33-31. Partida a avut nevoie de 20 de minute de prelungire pentru a fi decisa invingatoarea. La sfarsitul celor 60 de minute, scorul a fost 21-21.

- ”Temptation Island – Insula iubirii” ii primește din nou, incepand din 3 si 4 septembrie, la Antena 1, pe curajoșii pregatiți sa plece pe drumul cunoașterii, știind ca doar cei ce iubesc vor putea gasi calea inapoi spre partener. In Thailanda, cele mai puternice ispite masculine așteapta insa sa demaște…

- Meciurile din barajul pentru Europa League vor avea loc pe 23 și 30 august! Dupa 2-1 în tur, Dudelange a remizat în retur pe polonezii de la Legia Varșovia, scor 2-2 . Meciul a fost rezolvat rapid de luxemburghezii. Mijlocașul lateral Patrick Stumpf a marcat în minutul 8,…

- Potrivit surselor GSP.RO, George Ogararu și Mihai Neșu vor fi cooptați in cadrul echipei oradene. Ogararu urmeaza sa ocupe funcția de director tehnic, iar Neșu va fi președinte. Jucatorii celor de la Luceafarul au fost informați deja de conducere ca numirea celor doi foști internaționali…

- BRD Bucharest Open. Irina Begu a rupt o racheta de nervi, dupa ce a dat cu ea de pamant la 0-5, in setul secund, apoi a cedat partida, care a durat 58 de minute. Anul trecut, ea invingea jucatoare valoroase la Bucuresti, ca spaniola Carla Suarez Navarro (in semifinale, 7-5, 7-5) si germana…

- Noul sezon al reality show-ului ”Poftiți la Nea Marin”, difuzat in fiecare luni și marți, de la ora 20.00, la Antena 1, vine cu o mulțime de surprize pentru telespectatori, dar și cu foarte multe provocari pentru vedetele invitate de Nea Marin sa-l ajute in administrarea restaurantului de pe malul Marii…