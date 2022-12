Moruțan, de neoprit! A ajuns la 10 goluri produse în Serie B Olimpiu Moruțan (23 de ani, mijlocaș ofensiv) a reușit o pasa decisiva pentru Pisa in etapa #18 din Serie B, in victoria cu Brescia, scor 3-0. Dupa penalty-ul transformat de Torregrossa ('4), Pisa și-a majorat avantajul grație unei curse excelente purtate de Moruțan. Romanul a driblat doi adversari in flancul drept și a centrat excelent la bara a doua, de unde Gliozzi a inscris cu o lovitura de cap ('20). Același Gliozzi a inchis tabela spre finalul partidei ('85). ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

