Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul echipei Gaziantep FK, Alexandru Maxim, a inscris doua goluri in meciul castigat, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 4-1, in fata echipei Altay, in etapa a opta a campionatului Turciei, potrivit news.ro. Maxim a marcat in minutul 52 din penalti si in minutul 61. Citește…

- Fotbalistul echipei Cracovia, Sergiu Hanca, a inscris un gol in meciul terminat la egalitate, sambata, pe teren propriu, scor 3-3, cu formatia Stal Mielec, in etapa a zecea a campionatului Poloniei, potrivit news.ro. Hanca, integralist la Cracovia, a marcat in minutul 8. Citește și:…

- Olimpiu Moruțan continua sa impresioneze în tricoul lui Galatasaray. Românul a izbutit un gol de excepție duminica, reușita ce i-a adus laudele antrenorului, marele Fatih Terim.Olimpiu Morutan a înscris golul decisiv în meciul câstigat de Galatasaray, duminica seara,…

- Inainte de meciul dintre Galatasaray și Goztepe, Fatih Terim (68 de ani), antrenorul Cim Bom Bom, i-a cerut lui Olimpiu Moruțan (22) sa fie mai eficient in fața porții, prin expedierea unui numar mai mare de șuturi. Duminica, incepand cu ora 19:00, Galatasaray primește vizita celor de la Goztepe, intr-un…

- Mijlocasul roman Olimpiu Morutan a fost decisiv pentru victoria reusita de Galatasaray cu Lazio Roma, 1-0, joi seara, la Istanbul, in Grupa E a competitiei de fotbal Europa League. Morutan a trimis centrarea din care s-a deschis scorul, Lazzari deviind balonul, care a fost trimis in plasa…

- Mijlocasul roman Olimpiu Morutan a fost decisiv pentru victoria reusita de Galatasaray cu Lazio Roma, 1-0, joi seara, la Istanbul, in Grupa E a competitiei de fotbal Europa League. Morutan a trimis centrarea din care s-a deschis scorul, Lazzari deviind balonul, care a fost trimis in plasa de portarul…

- Fotbalistul roman Alexandru Cicaldau a marcat un gol pentru Galatasaray Istanbul, care a terminat la egalitate cu Kasimpasa SK, 2-2, duminica seara, in deplasare, in etapa a treia a campionatului Turciei. Cicaldau a deschis scorul in min. 32, din pasa lui Olimpiu Morutan, care a debutat astfel in tricoul…

- Giovanni Becali (69 de ani) a comentat posibilitatea ca Olimpiu Moruțan (22) sa ajunga la Galatasaray. Dupa Alexandru Cicaldau, transferat de Galata de la CSU Craiova in schimbul a 6,5 milioane de euro, ar putea veni randul lui Olimpiu Moruțan sa ia calea Turciei. Potrivit presei din Turcia, vicecampioana…