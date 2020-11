Stiri pe aceeasi tema

- Noua morga a Spitalului de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara va fi amplasata pe stadionul CFR, acolo unde functioneaza si o sectie externa a Spitalului Clinic Militar din Timisoara, pentru cazurile COVID.

- Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara a incheiat, recent, un contract cu o firma de pompe funebre, care va pune la dispozitia unitatii sanitare o morga mobila cu 50 de locuri COVID, pentru trupurile celor care au apartinatori infectati cu SARS-CoV-2 si care sunt in autoizolare si…

- Din cauza numarului tot mai mare de pacienți cu Covid care mor la Timișoara, morga de la Spitalul „Victor Babeș” a devenit neincapatoare, iar autoritațile medicale au fost nevoite sa caute soluții.

- Bolnavii de COVID-19 care au forme asimptomatice sau usoare pot ramane sa se trateze acasa, si nu la spital, unde trebuie sa stea si in izolare timp de 14 zile. In aceasta perioada, ei trebuie sa ia masuri pentru a-si intari imunitatea si sa-si pastreze optimisul, spun medicii. "Am observat ca pacientii…

- Spitalul de Boli Infecțioase “Victor Babeș” din Timișoara mai preia doar cazurile moderate și severe de infecție cu coronavirus. The post Spitalul “Victor Babeș” din Timișoara preia doar cazurile moderate și severe de COVID-19 appeared first on Renasterea banateana .

- Directorul Filarmonicii Banatul din Timișoara, Ioan Coriolan Garboni, a fost confirmat cu SARS-CoV2 acum aproape doua saptamani. The post Ioan Garboni, depistat pozitiv cu COVID-19. El se afla internat la Spitalul „Victor Babeș” appeared first on Renasterea banateana .

- Medicul Virgil Musta, șeful secției de Boli infecțioase de la Spitalul "Victor Babeș" din Timișoara, se teme ca Romania s-ar putea confrunta cu problemele prin care a trecut Italia la inceputul pandemiei, cand cei infectați ... The post Medicul Virgil Musta, ingrijorat de explozia cazurilor Covid in…

- Un pacient infectat cu COVID-19, povestește prin ce a trecut in cele 25 de zile pe care le-a petrecut la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara. „Am avut colegi de salon, (am stat in doua...