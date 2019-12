Morți ținuți în căminul cultural, unde se împart și darurile pentru copii. Explicația e halucinantă Locuitorii comunei constanțene Ciocarlia iși țin morții in caminul cultural, acolo unde primesc cadouri de Craciun și copiii din localitate, arata Replica de Constanța. Oamenii de aici au nu una, ci chiar doua case mortuare, dar nu le pot folosi, pentru ca nu le da voie preotul. Iar acesta spune ca nu are voie sa le deschida, pentru ca nu au autorizație ISU.Comuna are din vara lui 2018 doua case mortuare, cateuna in fiecare din cele doua sate componente, Ciocarlia de Jos, respectivCiocarlia de Sus. Cu toate acestea, morții sunt ținuți in continuare la caminul cultural, loc unde au loc, de altfel,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

