Morți și răniți printre rușii care ocupă centrala nucleară de la Zaporojie Un numar neprecizat de persoane au murit si noua soldati rusi au fost raniti in urma unui incident despre care nu se cunosc detalii si care s-a petrecut luni la centrala nucleara din Zaporojie, regiune ucraineana ocupata partial de trupele ruse, a declarat primarul orasului Energodar, potrivit CNN. Primarul Dmitro Orlov, care nu se afla […] The post Morți și raniți printre rușii care ocupa centrala nucleara de la Zaporojie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

