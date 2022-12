Stiri pe aceeasi tema

- Rușii au bombardat sambata centrul orașului Herson, inregistrandu-se cel puțin 8 morți și 35 de raniți, conform datelor prezentate de președintele Volodimir Zelenski. „Teroriștii continua sa aduca pacea rusa sub forma bombardamentelor populației civile. Kherson. Dimineața, sambata, in Ajunul Craciunului,…

- Mai multe focuri de arma au fost trase in centrul Parisului cu puțin timp inainte de pranz, vineri, provocand moartea a doua persoane și ranirea a cel puțin trei. Un barbat a fost arestat, au precizat surse din poliție. Evenimentele au avut loc strada Enghien, in arondismentul 10, in centrul capitalei.…

- Cel putin 15 civili au fost ucisi vineri intr-un bombardament rusesc al orasului Herson, in sudul Ucrainei, anunta un reprezentant al orasului din care trupele Moscovei s-au retras in urma cu doua saptamani, relateaza AFP. "Azi (vineri), 15 locuitori ai orasului au fost ucisi, iar alti 35 au fost raniti,…

- O explozie puternica a avut loc duminica dupa-amiaza pe artera comerciala foarte frecventata, Istiqlal, din centrul metropolei turce Istanbul. Ali Yerlikaya, guvernatorul Istanbulului, a declarat ca explozia a avut loc in jurul orei locale 16:20 (13:20 GMT) pe strada Istiklal. El a spus ca exista atat…

- Un bloc de locuit cu cinci etaje din orașul Mykolaiv a fost atacat cu rachete rusești. Tragedia s-ar fi intamplat in noaptea de joi spre vineri. Despre aceasta a anunțat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, printr-o postare pe pagina sa de Facebook. Liderul de la Kiev a mai menționat ca cladirea…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat luni ca a convenit cu cancelarul german Olaf Scholz asupra organizarii unei reuniuni de urgenta a G7 dupa atacurile ruse lansate luni dimineata asupra Ucrainei, soldate cu morți și raniți.

- - Zeci de persoane au fost ucise sau ranite in timpul bombardamentelor din timpul noptii, asupra orasului Zaporijjia, din sud-estul Ucrainei, a anuntat, duminica, tatul major general al fortelor armate ucrainene. "Peste noapte, ocupantii rusi au lovit cu cinism cladiri rezidentiale si infrastructura…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a aprobat decizia Consiliului de Securitate Naționala și Aparare, care a constatat imposibilitatea negocierilor cu președintele rus, Vladimir Putin. Decretul a fost publicat deja pe site-ul Președinției de la Kiev.