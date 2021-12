Morți și dispăruți după explozia unei clădiri în Sicilia (FOTO/VIDEO) Patru persoane au murit și alte cinci au fost date disparute dupa ce o cladire cu patru etaje s-a prabușit in urma unei explozii in orașul Ravanusa din Sicilia, Italia, au anunțat duminica, 12 decembrie, autoritațile locale. Doua femei au fost gasite in viața sub daramaturi, iar serviciile de salvare, ajutate de caini, inca le […] The post Morți și disparuți dupa explozia unei cladiri in Sicilia (FOTO/VIDEO) first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

