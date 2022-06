Patru persoane au murit și una este data disparuta in urma unor violente inundații care au afectat Turcia incepand de sambata, in special capitala Ankara, unde luni erau așteptate noi ploi, a anunțat presa turca. Trei cadavre au fost gasite in provincia Ankarei, unde echipele de salvare inca mai cautau luni o a patra victima […] The post Morți și disparuți. Cod portocaliu pentru 42 de orașe - VIDEO first appeared on Ziarul National .