- Ankara a anuntat ca a rechemat ambasadorii Turciei de la Tel Aviv si Washington pentru consultari, dupa ce peste 50 de protestatari palestinieni au fost împuscati mortal de fortele de securitate israeliene la frontiera Fâsiei Gaza cu Israelul, informeaza presa internationala, citata…

- Evenimentul istoric prin care Statele Unite si-au mutat oficial ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim a fost umbrit de violentele din Fasia Gaza. Cel putin 55 de oameni au fost ucisi ieri, iar alte cateva sute au fost raniti, in timp ce zeci de mii de palestinieni au incercat…

- "Israelul seamana terorismul de stat. Israelul este un stat terorist", le-a spus Erdogan studentilor turci la Londra, intr-un discurs televizat."Ceea ce a facut Israelul este un genocid. Condamn aceasta drama umanitara", a adaugat presedintele turc, care a decretat trei zile de doliu national…

- Statele Unite isi inaugureaza luni, la Ierusalim, Ambasada in Israel, realizand promisiunea controversata a presedintelui Donald Trump, riscand sa inflameze furia palestinienilor, care ar putea sa protesteze in masa in teritoriile lor, mai ales in Fasia Gaza, relateaza AFP, scrie news.ro.Ivanka…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat vineri ca ar putea merge la Ierusalim cu prilejul deschiderii ambasadei Statelor Unite, pe care a decis sa o transfere de la Tel Aviv, relateaza AFP. "Ambasada la Ierusalim a fost promisa de presedinti timp de mai multi ani. Ei au facut toti promisiuni…

- Ambasadoarea SUA la ONU, Nikki Haley, a acuzat joi miscarea islamista palestiniana Hamas, care controleaza Fasia Gaza, ca foloseste copii drept "carne de tun", transmite AFP. "Toti cei care sunt preocupati in mod serios de copiii din Gaza ar trebui sa ceara Hamas sa puna capat imediat folosirii lor…

- Departamentul de Stat de la Washington a confirmat mutarea sediului Ambasadei SUA din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim in luna mai, o decizie pe care liderii palestinieni au catalogat-o drept o "incalcare a dreptului international" si o actiune care anuleaza rolul de mediator al Statelor Unite. "In…

- Tunelul se afla in zona Kerem Shalom, in sud-estul Fasiei Gaza, la frontiera cu Israelul. Israelul a rispotat astfel la o serie de atacuri cu rachete lansate din teritoriul Fasia Gaza. "Incidentele demonstreaza ca armata israeliana este pregatita pentru orice scenariu, fara avertismente",…