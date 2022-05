Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii din New Delhi nu recunosc metodologia prin care a fost efectuat studiul Organizatiei Mondiale a Sanatatii, in ceea ce priveste bilantul mondial al persoanelor care s-au infectat cu SARS CoV-2. Studiul ii atribuie Indiei cel putin patru milioane de morti, relateaza AFP, conform Agerpres.

- Pandemia de COVID-19 a ucis oficial peste 6 milioane de persoane in intreaga lume de la sfarșitul lunii decembrie 2019. Pandemia a ucis oficial cel puțin 6.026.306 de persoane in intreaga lume de la sfarșitul lunii decembrie 2019, din peste 451 de milioane de contaminari confirmate, anunța Le Figaro.…

- 6.026.306 de persoane au murit din cauza pandemiei de coronavirus in intreaga lume de la finalul anului 2019, conform unui bilant stabilit de AFP. Potrivit acestui bilant, peste 451 de milioane de persoane au fost confirmate cu virusul SARS-CoV-2. SUA au inregistrat cele mai multe decese (967.061),…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a ”recomandat insistent” Ministerului ucrainean al Sanatatii sa distruga in siguranta ”agentii patogeni de mare risc” care ar putea exista in laboratoarele din Ucraina, pentru a preveni ”orice potentiale scurgeri”. Recomandarea OMS a fost anuntata prima data de…

- Pandemia de COVID-19 a lasat in urma peste 6 milioane de decese in intreaga lume, intr-un moment in care se intra in al treilea an de criza sanitara, potrivit unui bilant independent realizat de Universitatea Johns Hopkins din SUA, relateaza Agerpres.Aceste cifre tragice coincid cu ridicarea restrictiilor…

- Numarul de persoane care s-au refugiat in țari vecine din calea armatei rusești din Ucraina a ajuns duminica la aproape 1,5 milioane, potrivit celui mai recent raport al ONU, citat de Reuters . Potrivit agenției ONU pentru Refugiați (UNHCR), oamenii care au reușit sa scape din Ucraina au cautat refugiu…

- ​Tarile membre ale Uniunii Europene au convenit marti sa isi deschida frontierele pentru calatorii din afara Uniunii care sunt vaccinati cu unul din serurile autorizate de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), anunța agenția Reuters, citata de Agerpres.​

- Cetatenii extracomunitari care sunt vaccinati anti Covid cu seruri autorizate de Organizatia Mondiala a Sanatatii vor putea intra in Uniunea Europeana, au convenit, marți, țarile membre, relateaza Reuters.