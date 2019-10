Mort dezgropat de un urs într-un cimitir din Mureș Momente cumplite pentru rudele unei persoane decedate in localitatea Troița, județul Mureș. Oamenii au gasit mormantul dezgropat de un urs, scrie ardealnews.ro. Autoritațile au facut cercetari la fața locului și susțin ca ar exista urme de zgarieturi și semne ce ar proveni de la un animal de talie mare. Localnicii sunt revoltați și spun ca cel mai probabil un urs infometat s-a abatut asupra mormantului. Asta și pentru ca persoana decedata ar fi fost ingropata la doar un metru adancime, iar sicriul era acoperit doar cu pamant. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

