Un barbat decedat din anul 2000 a primit plata impozitului la apartamentul pe care l-a avut soția. Astfel, soția barbatului decedat a primit, in 2021, o decizie de impunere a impozitului pe apartament, calculata din 2016. Impozitul este calculat din anul 2016, adica la 16 ani distanța de la data la care barbatul și-a pierdut viața. Femeia este incadrata in gradul I de handicap, potrivit gds.ro . Aceasta spune ca nu iși explica de ce Direcția de Impozite și Taxe Craiova ii impune sa plateasca 377 de lei plus penalitați daca soțul este mort de 22 de ani, iar ea, din cauza handicapului de gradul…