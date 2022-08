Stiri pe aceeasi tema

- Asa cum a promis in martie, Samsung si-a lansat oficial programul prin care utilizatorii pot incerca sa-si repare singuri telefoanele sau tabletele, cumparand componentele si instrumentele necesare. Producatorul coreean deruleaza acest program in colaborare cu iFixit si le vinde utilizatorilor instrumente…

- Brando și Ninetails iși unesc forțele pentru prima lor colaborare, „Saturday Night (Feel The Groove)”, o piesa inspirata dintr-un sunet viral de pe TikTok, care promite sa aduca energia de care avem nevoie in aceasta vara. Asemeni unui imn, „Saturday Night” trezește in noi acea familiaritate de care…

- Asociatia Parcul Natural Vacaresti a transmis, miercuri, lansarea proiectului Parcul Natural Vacaresti – Fabrica de Viata a Orasului, proiect derulat cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund Romania, program finantat de Islanda, Liechtenstein si Norvegia, prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul…

- FOTO| Ample lucrari de modernizare a corpului B al Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș grație unei finanțari nerambursabile obținute de primarie Ample lucrari de modernizare a corpului B al Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș grație unei finanțari nerambursabile obținute de primarie Finanțarile…

- Finanțarile nerambursabile obținute ca rezultat al proiectelor concepute de echipa din primaria Sebeș incep sa se regaseasca in obiectivele de investiții la care lucram in aceasta perioada. Corpul B aparținand Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș beneficiaza de ample lucrari de renovare, pentru…

- Iți dorești sa cumperi un apartament la cele mai convenabile condiții și, totodata, sa ai control deplin asupra investiției tale? In premiera, NEWTON HOUSE Gradina Botanica lanseaza o oferta unica pe piața imobiliara din Moldova.

- Meta aduce sistemul AMBER Alert in Moldova printr-un parteneriat cu Inspectoratul General de Poliție al Republicii Moldova. In cazul dispariției unui copil, Meta va distribui o alerta AMBER persoanelor din zonele in care el a fost vazut ultima data. Alertele vor include informații detaliate și o fotografie…

- Calatorii frecvenți membri ai programului Flying Blue vor putea acum sa acumuleze Mile pentru sejururi la Singureni Manor Equestrian Retreat, votata „Best Resort in Romania” in 2022. Parteneriatul ofera mai multe Mile și oportunitați de calatorie posesorilor cardului de credit BT Flying Blue emis de…