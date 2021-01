Stiri pe aceeasi tema

- DaBaby incepe anul in forta cu single-ul “Masterpiece”, in care abordeaza pe scurt implicarea sa in controversatul subiect Walmart din noiembrie 2018. Produs de catre DA Got That Dope, melodia de trei minute cu o energie incredibila atinge si incidentul din urma cu aproximativ trei ani, in urma caruia…

- Samsung va incepe sa vanda, alaturi de noua serie de smartphone-uri Galaxy S21, propriile “etichete inteligente”, care pot fi folosite pentru a localiza obiectele carora le sunt atasate, potrivit News.ro. Galaxy SmartTag este raspunsul rapid al celor de la Samsung la Apple AirTags, cu precizarea…

- Galaxy SmartTag este raspunsul rapid al celor de la Samsung la Apple AirTags, cu precizarea ca Samsung iese pe piata cu acest produs inaintea Apple. Creatia Apple ar urma sa fie lansata anul acesta, conform zvonurilor care o insotesc de mai bine de doi ani. Noul produs Samsung va localiza asa-zisele…

- București, 12 Ianuarie 2021 – Avand in vedere ca asigurarea de calatorie reprezinta un produs important in portofoliul Gothaer Asigurari Reasigurari și ca societatea iși propune intotdeauna sa ofere clienților sai cele mai bune acoperiri in funcție de nevoile și așteptarile lor, Gothaer a decis sa iși…

- China a lansat vineri primul sau reactor nuclear produs local, Hualong One, o etapa semnificativa in dorinta sa de a obtine independenta fata de tehnologia occidentala, relateaza AFP. Reactorul, care a fost conectat vineri la reteaua electrica nationala, poate produce circa 10 miliarde de KWh de electricitate…

- Fostii angajati Vertu lanseaza un nou brand de lux. Primul produs lansat va fi un telefon din titan, care va costa 4.000 de dolari Mai multi fosti angajati Vertu s-au asociat si au format o noua companie, cu acelasi obiect de activitate: vanzarea unor telefoane putin diferite de cele obisnuite, la preturi…

- Fostii angajati Vertu lanseaza un nou brand de telefoane de lux. Primul produs lansat va fi un telefon din titan, care va costa 4.000 de dolari Mai multi fosti angajati Vertu s-au asociat si au format o noua companie, cu acelasi obiect de activitate: vanzarea unor telefoane putin diferite de cele obisnuite,…