Stiri pe aceeasi tema

- Descoperirea celei mai vechi dovezi a unei inmormantari umane in Africa, mormantul unui copil dintr-o pestera din Kenya, ofera o noua perspectiva asupra vietii emotionale a reprezentantilor timpurii ai speciei Homo sapiens, a declarat miercuri un specialist in arheologie din tara situata in partea de…

- O echipa de oameni de stiinta a anuntat ca a descoperit cea mai veche dovada a unei inmormantari umane in Africa, datand din urma cu aproximativ 78.000 de ani in urma, intr-un sit aflat in zona unei pesteri carstice numita Panga ya Saidi din apropiere de coasta kenyana. Este vorba despre ramasitele…

- O echipa de arheologi a descoperit in Africa cel mai vechi mormant uman, care dateaza de acum 80 000 de ani, relateaza The Guardian. Ramașițele umane au fost descoperite in Kenya in 2013, dar erau atat de fragile, incat a durat ani de zile sa poata fi excavate fara a fi distruse.

- Informații de ultim moment. Oamenii legii au ajuns in urma cu puțin timp acasa la Nelu Ploieșteanu. Fiicele sale au ieșit și au stat de vorba cu polițiștii. In continuare va oferim informații despre inmormantarea lui Nelu Ploieșteanu, care va avea loc in regim covid.

- Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Satu Mare s-au autosesizat dupa ce pe platforma de vanzari online OLX a aparut un anunț privind vanzarea unui copil de doi ani, informeaza portalul PresaSM . ”Vand fata de 2 ani jumate, valabil in Satu Mare. Trimit și prin fan curier, motivul vanzari:…

- Sosirea unui avion al TAROM cu turisti romani a fost subiect de „breaking news”, miercuri, in Kenya, anunta compania aeriana pe Facebook, zborul Bucuresti - Mombasa a fiind primul zbor charter care a fost organizat odata cu redeschiderea turismului in tara din estul Africii, blocat pana acum din cauza…

- Florin Cițu a uimit, miercuri seara, cand a spus ca romanii vor constata ca ”viața lor se imbunatațește zi de zi”, dupa ce a luat decizia sa inghețe salariile bugetarilor și a refuzat sa mareasca pensiile și alocațiile, așa cum scrie in lege. Mai mult, Cițu s-a laudat cu decizia de a ingheța salariile…

- Oamenii de știința au descoperit o mutație genetica care reduce riscul de infecție severa cu noul coronavirus cu aproape 22%. Aceștia au gasit mutația genetica in toate probele de ADN ale scheletului omului din Neanderthal, dar și la aproximativ 30% din probele de ADN prelevate de la locuitori europeni…