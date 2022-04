Morminte și distrugeri văzute în Mariupol după luptele intense din oraș Mai multe morminte și distrugeri evidente și insemnate au putut fi vazute la Mariupol, dupa luptele intense din oraș. Locuitorii orașului Mariupol, din sud-estul Ucrainei, au fost vazuți duminica (3 aprilie) ingropandu-și vecinii intr-o curte, printre cladirile rezidențiale grav avariate. Acest videoclip conține imagini grafice care pot jigni sau deranja. Orașul-port a fost supus unor lupte intense intre forțele ruse și ucrainene timp de saptamani intregi, conform Reuters.Zeci de mii de civili au fost prinși in capcana cu puțina hrana, apa și alte provizii in orașul care a fost candva adapostul… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

