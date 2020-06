Stiri pe aceeasi tema

- O necropola sarmatica a fost descoperita de arheologi intr-un campus al Universitatii de Vest Timisoara (UVT), aceasta fiind prima atestata pe raza municipiului, alaturi de vase, monede, podoabe, dar si de un jeton dintr-un celebru joc al militarilor romani, numit latrunculi. De la inceperea…

- Arheologii au reluat sapaturile pe santierul viitoarei centuri de sud a Timisoarei, iar printre descoperiri s-au numarat un cimitir de incineratie, cel mai mare din Banat, ce dateaza din epoca neolitica, mai multe morminte, bijuterii si vase ceramice.

- In urma examenelor de admitere care vor avea loc in lunile iulie și septembrie, șase tineri violoniști care studiaza la Facultatea de Muzica din cadrul Universitatii de Vest Timisoara vor avea posibilitatea de studia cu renumitul violonist Alexandru Tomescu, atat in cadrul programului de licența, cat…

- Parchetul General a anuntat, joi, trimiterea in judecata a cinci inculpati - un cetatean ungar si patru cetateni romani- pentru evaziune fiscala in forma continuata si complicitate la savarsirea infractiunii de evazi

- Masurile luate de conducerea Universitații "Ștefan cel Mare" din Suceava pentru finalizarea anului universitar 2019-2020 in regim online au facut ca intreg procesul de instruire și evaluare sa se desfașoare in acest mod, cadrele didactice și studenții adaptandu-se acestor noi metode. ...

- Un mormant colectiv care ar putea apartine unor colonisti din regiunea Lorena, estimat a fi datat din perioada epidemiei de ciuma din Timisoara, intre anii 1737-1740, a fost descoperit de arheologi ai Universitatii de Vest Timisoara (UVT), pe un santier deschis in vederea construirii unui campus scolar.…

- Detalii importante scoase la iveala de cercetarile arheologice desfașurate in zona localitații Dudeștii Vechi, aproape de granița cu Serbia. Au fost scoase la lumina locuințe, morminte, vase și gropi de provizii din epoca bronzului, in situl arheologic de la Ciocohat. Descoperirile mai arata ca in zona…