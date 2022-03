Comitetul rus de ancheta ancheteaza profanarea mormintelor soldaților sovietici din cimitirul comunei Moțca (județul Iași) din Romania. Șeful Comitetului de ancheta, Alexandr Bastrikin, a dat instrucțiuni sa se investigheze profanarea mormintelor soldaților sovietici din comuna romaneasca Moțca, informeaza Tass. Vandalizate cu literele „Z” și „V”, ca pe blindatele rusești din Ucraina „Bastrikin a insarcinat Direcția […] The post Morminte ale soldaților sovietici, vandalizate in Romania / Rusia deschide o ancheta first appeared on Ziarul National .