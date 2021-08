Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, pe 15 august, sarbatorim Adormirea Maicii Domnului, cunoscuta popular ca Sfanta Maria Mare. Adormirea Maicii Domnului, una dintre cele mai mari sarbatori creștine din an, este considerata ziua care desparte lunile calduroase de cele reci. Tot pe 15 august, este sarbatorita Ziua Marinei,…

- Adormirea Maicii Domnului este o sarbatoare ortodoxa și catolica și este celebrata in data de 15 august, in care se comemoreaza trecerea Fecioarei Maria din aceasta lume. Pentru ca mai sunt cateva zile pana la aceasta sarbatoare ne-am gandit sa lasam cateva date importante despre acatistul Adormirii…

- Pompierii militari de la ISU Alba intervin joi seara in localitatea Ocoliș din Munții Apuseni, pentru evacuarea unei femei gravide cu contracții. Reamintim faptul ca localitatea a fost grav afectata de o viitura puternica care a maturat tot ce intalnit in cale. Potrivit ISU Alba, transportul gravidei…

- O tornada a lovit joi seara mai multe localitați din Cehia, de la granița cu Austria. Vantul a atins viteze de peste 270 de kilometri la ora și a distrus tot ce i-a ieșit in cale. A luat ranit oameni, a luat pe sus acoperișuri și mașini. Televiziunea ceha a anunțat ca mai multe localitați […] Citește…

- OrtodoxeNasterea Sf. Proroc Ioan Botezatorul (Sanzienele sau Dragaica); Aducerea moastelor Sf. Mare Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; Sf. Ier. Niceta de Remesiana (Dezlegare la peste)Greco-catoliceNasterea Sf. Pf. Ioan Botezatorul (Sanzienele)Romano-catoliceNasterea Sf. Ioan BotezatorulNasterea Sfantului…

- SURSE| Florin Cițu, vizita electorala in județul Alba sub pretextul ca vine sa verifice campania de vaccinare SURSE| Florin Cițu, vizita electorala in județul Alba sub pretextul ca vine sa verifice campania de vaccinare Potrivit surselor ziarulunirea.ro, premierul Florin Cițu va face in aceasta luna…

- Un barbat din Bistra care a pornit cu bicicleta inspre un magazin din orașul Campeni a avut parte de o serie peripeții. Intr-o seara a iernii precedente, mai exact, in data de 23 decembrie 2020, acesta s-a urcat pe bicicleta, fiind sub influența bauturilor alcoolice, și a mers la cumparaturi. In calatoria…

- Totul a inceput dupa ce ziaristul i-a cerut președintele Comisei de Cultura din Parlament sa defineasca termenul „reziliența”. La randul sau, Iulian Bulai a ținut sa sublinieze ca, un termen mai potrivit ar fi fost „recuperare”, scrie realitateadebucuresti.net. „Eu va dau o bila alba daca ințelegeți…