Stiri pe aceeasi tema

- Arheologii au prezentat vineri descoperirea ''uimitoare'' a unui templu subteran datand din secolul VI i.Hr. care ar putea contine cavoul primului rege al Romei, informeaza DPA. Templul este inchinat lui Romulus care, potrivit legendei, a intemeiat Roma impreuna cu geamanul…

- Un mormant care ar putea fi al lui Romulus, fondatorul mitic al Romei, a fost descoperit in Parcul arheologic din Colosseum, dupa un an de sapaturi. Este vorba despre un sarcofag care, potrivit textelor antice, ar apartine lui Romulus.Descoperirea este considerata "exceptionala" de catre arheologi…

- O "descoperire exceptionala", potrivit directoarei parcului arheologic Alfonsina Russo. In timpul sapaturilor din sectorul fostului Forum roman, arheologii au descoperit un sarcofag intr-o camera, sub fostul Deal al Capitoliului. Un sarcofag care, potrivit textelor antice, ar putea fi al lui Romulus,…

- Echipa de arheologi care lucreaza in parcul din Colosseum a anuntat ca a descoperit mormantul lui Romulus, fondatorul mitologic al Romei, dupa un an de cautari. Arheologii au descoperit un sarcofag intr-o camera, sub fostul Deal al Capitoliului, in timpul sapaturilor din sectorul fostului Forum roman.…

- Descoperire de senzație a arheologilor italieni, dupa un an de cautari! Echipa care lucreaza in situl din zona Colosseumului a anuntat ca a descoperit mormantul lui Romulus, fondatorul mitologic al Romei, potrivit Le Figaro, citat de b1.ro.

- Arheologii care lucreaza in parcul din Colosseum a anuntat ca a descoperit mormantul lui Romulus, fondatorul mitologic al Romei, potrivit Le Figaro.Descoperirea va fi prezentata vineri reprezentantilor presei, potrivit agentiei italiene Ansa. O "descoperire exceptionala", potrivit directoarei…

- Un mormant vechi de aproximativ 2200 de ani a fost descoperit de arheologi britanici in apropiere de Pocklington, Anglia, si contine ramasitele unui razboinic inmormantat alaturi de carul sau de lupta, de arme si de doi ponei. Arheologii au gasit astfel un scut din Epoca Fierului in stare excelenta…

- Un mormant vechi de aproximativ 2200 de ani a fost descoperit de arheologi britanici in apropiere de Pocklington, Anglia, si contine ramasitele unui razboinic inmormantat alaturi de carul sau de lupta, de arme si de doi ponei, informeaza luni Live Science. In mormant arheologii au descoperit…