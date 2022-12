Descoperire arheologica impresionanta pe lotul Ploiești-Buzau al autostrazii A7. Un mormant princiar a fost descoperit in timpul lucrarilor de infrastructura desfașurate la autostrada A7 . Pentru proiectul de infrastructura Autostrada A7, Ploiești – Buzau , investigațiile arheologice planificate la faza studiului de fezabilitate au fost limitate, deoarece unele suprafețe din traseu nu erau expropriate și, din acest motiv, arheologii s-au aflat in imposibilitatea de a avea acces in teren, chiar daca legislația prevede realizarea studiilor geotehnice, arheologice etc. pe intregul traseu al proiectului…